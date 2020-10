"Rozpoczynamy kampanię kolejnego autorskiego projektu skoncentrowanego wokół magicznej walki w wirtualnej rzeczywistości. Tym razem rozgrywka odbywa się popularnym świecie fantasy, stworzonym przez Games Workshop - 'Warhammer Age of Sigmar'. Uniwersum stanowi podstawę kilkudziesięciu książek oraz gier komputerowych i karcianych. Wspólnie z właścicielem marki, który jest jednocześnie globalnym wydawcą gier bitewnych i twórcą miniaturek fantasy, przygotowaliśmy dla graczy nową, wspaniałą przygodę w wirtualnym świecie" - powiedział członek zarządu Karolina Koszuta, cytowana w komunikacie.



Wraz z rozpoczęcia kampanii Carbon Studio udostępniło stronę dedykowaną grze oraz zaprezentowało screenshoty i trailer projektu. Ruszyła także karta Steam projektu. Gra będzie dostępna w kilku językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim oraz uproszczonym chińskim. "Tempestfall" będzie dostępny na wszystkich popularnych platformach VR: PC VR, Oculus Quest oraz Oculus Quest 2. Premiera planowana jest w 2021 r., podano także.



"Gry w wirtualnej rzeczywistości naszego autorstwa, oparte na walce w fantastycznym świecie, cieszą się dużą popularnością. Projekty z serii 'The Wizards', której jesteśmy twórcami, zdobyły wiele prestiżowych nagród m.in. na Indie Prize w Kolonii, Casual Connect w Azji, Respawn 2017. 'The Wizards' była także kilkakrotnie nominowana do nagrody w kilku kategoriach na Game Access w Brnie, czy White Nights w Pradze. Jest nam niezmiernie miło, że gracze pokochali stworzony przez nas świat, który z miesiąca na miesiąc zyskuje nowych odbiorców. Liczymy, że nasza najnowsza produkcja w świecie 'Warhammera' zdobędzie jeszcze większą popularność. Dotychczasowe opinie graczy oraz obecny kształt projektu już teraz pozwalają nam sądzić, że tak właśnie będzie. Jesteśmy dobrej myśli" - powiedział prezes Błażej Szaflik, cytowany w komunikacie.



W "Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall" gracz wcieli się w postać Lorda Arcanum, który stoczy walki z przeciwnikami w walce wręcz. W tym celu wykorzystywać będzie system oparty na gestach rąk, zaimplementowany w grze. Razem z towarzyszami wyrusza na misję do straszliwej krainy Shyish by ocalić Siły Porządku przed złowrogą intrygą, podano w materiale.



Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR: Oculus, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Spółka tworzy wysoko oceniane gry wideo w modelu premium. W celu uzyskania istotnych i trwałych przewag konkurencyjnych w ramach obranej specjalizacji, stale rozszerza know-how z dziedziny tworzenia tytułów XR (wspólna nazwa dla VR i AR). Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2019 r.



(ISBnews)