"Klinika Magnuccy Spółka Jawna to wielospecjalistyczna placówka medyczna, która oferuje usługi niemal 60 lekarzy i specjalistów. Placówka oferuje usługi w zakresie ginekologii, ginekologii estetycznej, urologii, urologii estetycznej, dermatologii, dermatoskopii, okulistyki, okulistyki estetycznej, chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej, ortopedii, psychiatrii, psychologii, stomatologii, stomatologii dziecięcej, laryngologii, laryngologii dziecięcej oraz rehabilitacji medycznej" - czytamy w komunikacie.



MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.



(ISBnews)