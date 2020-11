Warszawa, 03.11.2020 (ISBnews) - R.Power pozyskał finansowanie projektów farm fotowoltaicznych wynoszące łącznie 530 mln zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W ramach zabezpieczonego finansowania zbuduje portfel farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 183 MWp, podała spółka.

"Wielkoskalowa fotowoltaika staje się w Europie coraz popularniejszym i tańszym źródłem pozyskiwania energii. Jako R.Power chcemy mieć w tym swój udział. Jesteśmy największym developerem farm PV w Polsce i w roku 2020 awansowaliśmy do top 10 największych developerów PV w Europie. Dynamicznie się rozwijamy, realizując projekty nie tylko na rodzimym rynku, ale także we Włoszech czy Portugalii. Naszą aspiracją jest rozszerzenie naszej działalności do co najmniej 10 rynków zagranicznych w ciągu najbliższych kilku lat" - powiedział prezes Przemek Pięta, cytowany w komunikacie.

Wszystkie elektrownie wygrały aukcje OZE i podpiszą 15-letnie kontrakty różnicowe zapewniające im gwarantowany poziom cen sprzedaży energii elektrycznej. W ciągu ostatnich lat R.Power wygrała aukcje solarne na łączną moc instalacji prawie 300 MWp. Bankami finansującymi budowę farm słonecznych R.Power są mBank (355 mln zł) i Santander Bank (175 mln zł).

R.Power jest największą firmą w sektorze fotowoltaiki w Polsce. W ciągu ostatnich lat wygrała aukcje solarne na łączną moc instalacji prawie 300 MWp. Tylko w Polsce, firma rozwija portfel farm fotowoltaicznych o mocy ponad 2 GWp. Poza Polską, R.Power rozwija projekty fotowoltaiczne na terytorium Portugalii, Włoch i Hiszpanii. R.Power działa w całym łańcuchu wartości rynku PV - rozwija projekty elektrowni, buduje je, jak i świadczy usługi zarządzania, serwisowania i obsługi elektrowni fotowoltaicznych.

(ISBnews)