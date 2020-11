"W 2020 roku bardzo istotnie rozbudowaliśmy infrastrukturę i powiększyliśmy możliwości obsługi przesyłek o ponad 40%. Dotyczy to zarówno liczby Paczkomatów InPost, których sieć przekroczyła już 9 000, jak też liczby sortowni i centrów logistycznych. Jednak wolumeny rosną szybciej, niż zakładaliśmy - dlatego nie zwalniamy tempa. Wprowadziliśmy wiele innowacyjnych usług - takich jak Paczka w Weekend, InPost Fullfilment czy Urząd24. Paczkomaty InPost świetnie sprawdzają się w okresie pandemii - terminowo dostarczając miliony paczek, ale też wspierając urzędy miast czy szpitale. Jesteśmy dumni, że nasze urządzenia pomagają rozwiązywać codzienne problemy, oferując bezkontaktowe przekazywanie wszelkiego rodzaju dóbr i dokumentów" - podkreślił prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.



Jednym z najnowszych obiektów będzie centrum logistyczne InPost w City Logistics Kraków I, budowanym przez Panattoni w stolicy Małopolski przy ul. Cementowej.



"Powierzchnie w parkach miejskich są kluczowym ogniwem usprawniającym operacje na linii e-sklep - firma kurierska - konsument. Znacząco ułatwiają dystrybucję towarów na etapie tzw. ostatniej mili i maksymalnie skracają czas dostawy przesyłek do odbiorcy. Bez wątpienia Kraków z dużą liczbą mieszkańców (800 tys.) i bogatym rynkiem zbytu musi budzić zainteresowanie tych firm, zwłaszcza w dobie szybkiego rozwoju e-commerce oraz wielokanałowych strategii sprzedaży. Skrócenie łańcucha dostaw to obecnie priorytet wielu firm logistycznych" - dodał managing director w Panattoni Marek Dobrzycki.



InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce.



(ISBnews)