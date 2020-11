Szef PFR uczestniczył w e-konferencji "Firmy Jutra - program PFR, Operatora Chmury Krajowej i Google", którego celem jest przeszkolenie 15 tys. małych i średnich firm, aby mogły rozwinąć działalność w internecie i dostosować model biznesowy do obecnych wyzwań oraz wykorzystać rozwiązania chmurowe do zwiększenia efektywności.

Borys zaznaczył, że pandemia mocno wpływa na niektóre sektory gospodarki, co uwidoczniła zwłaszcza druga jej fala. "Są branże, głównie w sektorze usług, gdzie niezbędne jest ograniczenie kontaktu, aby powstrzymać pandemię, które bardzo tracą przychody w związku z wdrażaniem restrykcji sanitarnych" - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że poza wsparciem finansowym dla przedsiębiorstw w ramach różnych programów antykryzysowych, istotne jest to, aby pomóc przedsiębiorcom w transformacji ukierunkowanej głównie na korzystanie z nowoczesnych technologii poprzez automatyzację, organizację pracy w sposób zdalny, rozwój kanałów internetowych sprzedaży, tzw. e-commerce.

Podkreślił, że to są narzędzia cyfrowe związane z chmurą obliczeniową. "Z perspektywy zwłaszcza małych przedsiębiorstw nie ma potrzeby dużych inwestycji, w licencje, systemy, infrastrukturę, ponieważ oprogramowanie z którego można skorzystać świadczone jest z chmury" - mówił.

"Jako Polski Fundusz Rozwoju chcemy razem z naszymi partnerami włączyć się również w rozwój kompetencji w sektorze przedsiębiorstw, związany z tym, żeby możliwie sprawnie dostosować się do nowego otoczenia, w którym w tej chwili prowadzą działalność" - zaznaczył Borys.

Dodał, że misją PFR jest wzmacnianie fundamentów rozwojowych polskiej gospodarki, "ma to wymiar zarówno finansowy, jak i edukacyjny". Przypomniał, że od kilku lat zespół PFR prowadzi różnego typu programy, które służą rozwijaniu kompetencji czy na rynku pracy, czy wśród przedsiębiorców. "Dzięki temu zdobyły kompetencje jak tworzyć produkty, jak realizować projekty technologiczne, skutecznie wychodzić z nimi na rynek" - tłumaczył.

"Wspólnie z chmurą krajową, z Google kontynuujemy tę aktywność, aby przy okazji tego projektu dla kilkunastu tysięcy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zaoferować bardzo wysokiej jakości ofertę edukacyjną, która pomoże im zdobyć kompetencje niezbędne do tego, aby szybciej wdrażać nowe technologie, korzystać z usług chmurowych, rozwijać sprzedaż w internecie" - powiedział.

Podkreślił, że chodzi o praktyczną wiedzę, która przyda się firmom, żeby dostosować się do nowego otoczenia, zwiększać przychody, ale też poradzić sobie po pandemii i długoterminowo rozwijać swój biznes.

Uczestniczący w wideokonferencji Artur Waliszewski, szef Google Polska powiedział, że program szkoleniowy Firmy Jutra jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw.

“Chcemy przeszkolić 15 tys. firm do końca przyszłego roku, zaoferujemy 16 doradców, którzy będą dostępni w każdym województwie. (...) Wszystko to po to, żeby jak najwięcej firm w jak najlepszy sposób mogło z dostępnych cyfrowych rozwiązań skorzystać i funkcjonować, rozwijać swój biznes, pomimo sytuacji jaką mamy w związku z pandemią” - wyjaśnił.

Michał Potoczek, prezes Chmury Krajowej stwierdził, że firmy, które chcą efektywnie korzystać z technologii w swoim biznesie, muszą w ramach swoich organizacji wykształcić właściwe kompetencje.

“Głównym naszym celem w programie Firmy Jutra jest dostarczenie ścieżki edukacyjnej i umożliwienie firmom przeszkolenia właściwych ludzi - w jaki sposób szukać w technologii wartości biznesowych, gdzie przynoszą one największe korzyści” - dodał.

Program Firmy Jutra to 26 tys. godzin indywidualnych bezpłatnych konsultacji dla przedsiębiorców, w których organizatorzy pomogą zbudować indywidualny plan rozwoju w internecie i plan wykorzystania technologii. Szkolenia pozwolą firmom rozwinąć działalność w sieci i dostosować model biznesowy do obecnych wyzwań oraz wykorzystać rozwiązania chmurowe do zwiększenia efektywności.

Program kierowany jest do wszystkich małych i średnich firm, które potrzebują szybko rozwinąć swoją działalność w internecie i tych, które potrzebują na nowo przemyśleć swój model biznesowy czy poszukać wzrostu efektywności dzięki rozwiązaniom chmurowym.

Kursy przygotowało Google, PFR i Chmura Krajowa.(PAP)

autor: Magdalena Jarco, Łukasz Pawłowski

