Warszawa, 04.11.2020 (ISBnews) - Energa Operator - spółka zależna Energi - podpisała czwartą umowę z województwem warmińsko-mazurskim na dofinansowanie projektu budowy i przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej sieci SN (średniego napięcia) na terenie olsztyńskiego oddziału, podała spółka. Dotacja unijna wyniesie ponad 4,7 mln zł.

"Realizacja projektu zwiększy zdolność do przyłączania nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej OZE, w tym przede wszystkim mikroinstalacji, do sieci dystrybucyjnej na szacowanym poziomie 24 MW. Będzie to miało ogromne znaczenie dla ok. 440 tys. mieszkańców gmin oraz 40 tys. działających tu podmiotów gospodarczych" - czytamy w komunikacie.

Prace obejmą pięć zadań na terenie miast Olsztyn i Elbląg oraz gmin Dźwierzuty, Ostróda i Zalewo. Zaplanowano je na lata 2020-2021.

Projekt został dofinansowany w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych".

Oddział Energi Operatora w Olsztynie wraz z Biurem Funduszy Unii Europejskiej jest w trakcie opracowywania dokumentów aplikacyjnych w celu złożenia piątego wniosku o dofinansowanie projektu związanego z rozbudową potencjału przyłączania OZE do sieci dystrybucyjnejna terenie działania oddziałów w Olsztynie i Płocku, podano także.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen

(ISBnews)