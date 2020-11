Warszawa, 04.11.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski ocenia, że wynik odsetkowy w kolejnych kwartałach będzie się stabilizował na poziomie z III kw. lub może być nieco wyższy, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski.

"Wynik odsetkowy jest pod olbrzymią presją spadku stóp procentowych NBP i to, co możemy powiedzieć, to jest to, że trzeci kwartał to jest najprawdopodobniej - przy tym poziomie stóp procentowych - poziom w okolicach dna naszego wyniku odsetkowego i kolejne kwartały powinny być na podobnym poziomie, bądź nawet lepsze" - powiedział Kozłowski podczas wideokonferencji.

"To, co nam sprzyja, to wzrost sumy bilansowej szczególnie w II kwartale, wzrost depozytów. Nasze udziały w rynku w płatnościach to jest 26%, a udziały w rynku oszczędności osób fizycznych stopniowo rosną do tych 26%, niedawno mówiliśmy 20%, teraz jesteśmy na 22% i zmierzamy w kierunku 26%. To pociąga za sobą wzrost sumy bilansowej i wyniku odsetkowego" - podkreślił.

Jak zaznaczył, rośnie natomiast wynik z prowizji i opłat - o nieco ponad 4%, czyli trochę powyżej poziomu inflacji. "Tego się w tej chwili trzymamy" - dodał.

Wyjaśnił, że wzrost wyniku to zmiana efekt zmiany miksu produktowego, w tym m.in. więcej prowizji z tytułu ubezpieczeń, zgodnie ze strategicznymi kierunkami dotyczącymi budowy "nogi ubezpieczeniowej" grupy.

W III kw. 2020 r. wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 442 mln zł wobec 2 660 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 992 mln zł wobec 953 mln zł rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)