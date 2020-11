"Według opublikowanego w październiku przez branżowy portal Apptopia.com rankingu - po III kwartałach 2020 BoomBit jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się twórców gier hyper-casual na świecie, obok tak znanych firm jak Rollic Games czy HOMA Games. Obecnie w portfolio mamy kilkanaście gier hyper-casual, a najpopularniejsze z nich notują 500 tys. - milion pobrań miesięcznie, nie wliczając miesięcy w których debiutują, kiedy to liczba pobrań jest naturalnie wyższa. W najbliższych tygodniach zadebiutują kolejne gry hyper-casual, zarówno produkowane przez wewnętrzne zespoły, jaki i zewnętrznych developerów. Wyniki osiągane przez nasze gry mierzone liczbą pobrań i generowanymi przychodami potwierdzają, że decyzja o ponownej koncentracji na grach hyper-casual była doskonałym posunięciem strategicznym i są dowodem naszych wysokich kompetencji w tym perspektywicznym segmencie. Pracujemy też nad kolejnymi tytułami na Switcha" - powiedział prezes BoomBit Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.



Narastająco za 10 miesięcy bieżącego roku (styczeń - październik 2020) szacunkowe przychody z gier grupy BoomBit wyniosły ok. 118 mln zł, a nakłady marketingowe ok. 58 mln zł, podano również.



W październiku 2020 łączna liczba pobrań gier Grupy BoomBit wyniosła ok. 14 mln. Najpopularniejsze gry w październiku to Slingshot Stunt Driver, gra stworzona przez należące do Grupy BoomBit studio TapNice, która w ubiegłym miesiącu zanotowała ponad 3,3 mln pobrań (łącznie od debiutu w sierpniu ilość pobrań tej gry przekroczyła 11 mln), oraz gra Guns Master, która od debiutu we wrześniu zanotowała już ponad 3 mln pobrań. Na koniec października łączna liczba pobrań gier BoomBit przekroczyła poziom 178 mln licząc od początku 2020 roku, wskazano też w materiale.



"W październiku wypracowaliśmy 12,6 mln zł przychodów łącznie i 5,8 mln zł przychodów pomniejszonych o koszty UA i prowizji, co jest jednym z najlepszych miesięcznych wyników w tym roku, zbliżonym do rekordowych wyników marca i września. Jest to bardzo dobry wynik zważywszy, że w tym miesiącu nie mieliśmy już przychodów z gry Tanks A Lot!" - dodał wiceprezes Hannibal Soares.



W listopadzie grupa planuje wydanie kolejnych gier hyper-casual. Z kolei na platformie Nintendo Switch Grupa BoomBit ma obecnie 12 tytułów, a w drugiej połowie listopada planowane jest wydanie wersji Ramp Car Jumping na tę platformę, podsumowano.



BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.



(ISBnews)