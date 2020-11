"SoftBlue SA, notowany na NewConnect specjalista z sektora IT, podjął kolejny krok w kierunku budowy własnego centrum badawczo-rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. W tym celu spółka zakupiła, w cenie ponad 1,3 mln zł, 703 m2 powierzchni zlokalizowanej w Bydgoszczy. Projekt ma na celu stworzenie rozwiązań ułatwiających racjonalne gospodarowanie wodą w systemach zbiorowego zaopatrzenia oraz zwiększenia efektywności zarządzania energią elektryczną. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest w 2021 roku" - czytamy w komunikacie.



Na powstanie inwestycji spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie ponad 5,4 mln zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi powyżej 12 mln zł.



Centrum badawczo-rozwojowe dedykowane optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi pozwoli na prowadzenie prac badawczych nad opracowaniem dwóch systemów do optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi, w tym oprogramowania ułatwiającego racjonalne gospodarowanie wodą w systemach zbiorowego zaopatrzenia.



"Innowacyjne rozwiązania przestają być niezależną dziedziną, natomiast coraz częściej stają się kluczowym elementem wielu branż. Cieszę się, że nasz nowoczesny projekt zwiększy również efektywność zarządzania energią elektryczną nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale i obiektach przemysłowych czy użyteczności publicznej" - skomentował prezes Michał Kierul, cytowany w komunikacie.



W SoftBlue od lat działa wewnętrzny dział badawczo-rozwojowy, a od 2016 r. spółka posiada również status centrum badawczo-rozwojowego, nadany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, podkreślono także.



SoftBlue powstało w 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Spółka posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badań i Rozwoju, skupiający się na trzech głównych obszarach: biotechnologii, teleinformatyce oraz programowaniu. SoftBlue jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency). Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.



(ISBnews)