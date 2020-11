Netia odnotowała 11,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 21,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.





Zysk operacyjny wyniósł 18,54 mln zł wobec 26,54 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 315,16 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 319,85 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 39,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 964,97 mln zł w porównaniu z 972,81 mln zł rok wcześniej.



Zysk EBITDA (liczony zgodnie ze standardem MSSF 16) za III kw. br. wyniósł 113,31 mln zł (-2% kw/kw i -6% r/r), a marża EBITDA wzrosła do 36% (+0,5 pkt proc.). Po 9 miesiącach tego roku spółka wygenerowała 336,58 mln zł zysku EBITDA (-1% r/r).



"Solidne wyniki, które osiągnęliśmy w kolejnym epidemicznym kwartale pokazują, że zarówno organizacyjnie, technologicznie, jak i pod względem ofertowym, jesteśmy odporni i dość dobrze przygotowani. Dlatego pomimo zauważanych trudności i ograniczeń podtrzymujemy naszą opinię o umiarkowanym wpływie epidemii nowego koronawirusa na naszą grupę" - powiedział prezes Andrzej Abramczuk, cytowany w komunikacie.



Przychody przypisane do segmentu B2B w III kw. br. sięgnęły kwoty 174 mln zł (-5% kw/kw, bez zmian w stosunku do tego samego okresu 2019 r.). Pomijając efekty spadku na rynku hurtowego zakańczania połączeń, w pozostałych liniach biznesowych B2B - a zwłaszcza w zaawansowanych usługach ICT z linii NetiaNext - spółka konsekwentnie rozwija swoje kompetencje produktowe i ofertę. W trakcie III kw. br. rosła liczba realizowanych projektów sprzedażowych, a liczba klientów usług NetiaNext przekroczyła 1 000, podano także.



Przychody przypisane do segmentu B2C wyniosły w III kw. br. 137 mln zł (-1% kw/kw, -3% r/r). Trzeci kwartał 2020 roku był pierwszym od wielu lat, w którym spółka w segmencie B2C - pomimo dalszej erozji usług głosowych - odnotowała organiczny wzrost liczby świadczonych usług ogółem (+1% r/r) i kontynuowała wzrost (+3 tys. RGU) kwartał do kwartału. Na koniec września br. liczba RGU wyniosła 1,38 mln.



"Jest to też pierwszy od wielu lat kwartał, w którym grupa Netia powróciła do organicznego wzrostu liczby ogółem świadczonych usług szerokopasmowych (wzrost na sieci własnej o ponad 1 tys. usług przewyższył sumę usług na sieci obcej, które zostały odłączone). W efekcie Netia na koniec września br. obsługiwała 564 tys. usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Już 60% wszystkich usług i aż 75% usług szerokopasmowych Netia świadczy na sieciach własnych (+1% k/k, +5% r/r). Do 388 tys. (-13 tys.) spadała natomiast na koniec III kw. br. liczba usług głosowych" - czytamy dalej.



Na koniec III kw. br. liczba usług telewizyjnych, przypisanych do segmentu operacyjnego B2C wyniosła 267 tys. co oznacza dalszy, solidny wzrost o kolejne 9 tys. usług. Natomiast liczba usług mobilnych ponownie wzrosła o 5 tys. k/k (łącznie 160 tys. aktywnych abonamentów Netia Mobile w obszarze B2C). W ciągu roku W ciągu roku liczba usług TV Netii wzrosła o 17%, zaś usług mobilnych o 11%.



"Postępująca modernizacja sieci (na koniec września br. w zasięgu łączy do 1 Gb/s było już 1,65 mln gospodarstw domowych, +2,38 pkt proc. wzrostu penetracji na sieciach zmodernizowanych) umożliwia coraz skuteczniejszą dosprzedaż kolejnych usług obecnym abonentom i pozyskiwanie nowych abonentów, wśród których większość wybiera co najmniej pakiety internetu z TV. Wskaźnik ARPU w segmencie B2C Netii pozostaje od wielu kwartałów na stabilnym poziomie 55 zł miesięcznie" - czytamy dalej w komunikacie.



Po 9 miesiącach 2020 r. - za sprawą inwestycji w nowoczesne Data Center w Jawczycach pod Warszawą - nakłady inwestycyjne grupy Netia wzrosły do 265 mln zł z 236 mln zł rok wcześniej. Zadłużenie netto na koniec września br. wyniosło 548 mln zł, co stanowi dźwignię finansową na poziomie 1,2x zysku EBITDA za 2019 r. w kwocie 457 mln zł (liczonego zgodnie ze standardem MSSF 16).



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 34,85 mln zł wobec 38,4 mln zł zysku rok wcześniej.



Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.



(ISBnews)