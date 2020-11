"Pierwszy [jesienny] lockdown nastąpił we Francji. Na początku sytuacja była niejednoznaczna, ale dziś wiemy, że dystrybutorzy we Francji będą mieli zamknięte placówki, że zdecydowanie dominuje lockdown sklepów wielkopowierzchniowych. Drugi ogłoszony lockdown - w Niemczech - nie jest tak restrykcyjny i nie mamy informacji o zamknięciu naszych dystrybutorów. W Polsce dotychczasowe informacje pokazują, że sklepy AGD będą zamknięte. Jesteśmy w kontakcie z dystrybutorami. Oni przygotowywali się do handlu online i do obsługi klientów. W Polsce lockdownowi nie podlegają usługi instalacji, co jest kluczowe dla sprzętu grzejnego; w II kw. były one zakazane. Teraz nie, więc dystrybutorzy nie spodziewają się tak dramatycznych spadków, jak w II kw. br." - powiedział Rakowski podczas wideokonferencji.



"Nie przewidujemy znaczących spadków zamówień i na ten moment nie występują. Choć sytuacja może być różna" - dodał.



Podkreślił, że listopad i grudzień to w branży AGD sezon największej sprzedaży.



"Liczę, że lockdown ogłoszony w listopadzie nie przełoży się na zakupy grudniowe, które dla nas są ważne" - zakończył.



W okresie I-III kw. Amica miała 2 133,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wobec 2 141,1 mln rok wcześniej.



Spółka zwracała uwagę, że w III kwartale obserwowane było na wielu rynkach ożywienie popytu po okresie lockdownu w marcu i kwietniu. Wraz z dużym reżimem kosztowym pozwoliło to spółce wypracować wysokie dynamiki wzrostu wyników, które przekroczyły wcześniejsze oczekiwania, jak podkreślał wcześniej Rakowski.



Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3 023 mln zł w 2019 r.



