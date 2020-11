"Wniosek został złożony w konkursie 3/1.1.1/2020 w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowej i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Całkowity koszt projektu to 3 615 107,03 zł. Wartość dofinansowania to 1 807 553,50 zł" - czytamy w komunikacie.



11 bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r. W 2019 r. miała 71,7 mln zł przychodów.



(ISBnews)