Rozwiązanie działa w oparciu o autorską metodę weryfikacji klienta stworzoną przez zespół Alior Banku Foto ID oraz platformę Autenti i obejmuje kredyty obrotowe z zabezpieczeniem w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i okresem spłaty do 3 lat.



"Cieszymy się, że dzięki wprowadzonym rozwiązaniom klienci biznesowi Alior Banku mogą w naszym banku całkowicie zdalnie załatwić formalności związane z ubieganiem się o finansowanie. Mikrofirmy wykorzystają w tym celu platformę Autenti i podpis elektroniczny, natomiast małe, średnie i duże przedsiębiorstwa posiadające już zobowiązania kredytowe w Alior Banku zrobią to w oparciu o podpis kwalifikowany. Rozwój oferty cyfrowej jest naszym priorytetem" - powiedział dyrektor zarządzający Pionem Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku Marek Sołtysiak, cytowany w komunikacie.



"Stale rozszerzamy gamę produktów i usług dostępnych zdalnie, bo zdajemy sobie sprawę, że takie rozwiązania są dla klientów szybsze, wygodne i bezpieczne. Niebawem udostępnimy nowy moduł w bankowości elektronicznej BusinessPro, który umożliwi przedsiębiorcom zamawianie wybranych produktów i usług bankowych online z dowolnego miejsca na świecie" - dodał.



Foto ID to zdalna metoda weryfikacji tożsamości osób fizycznych powiązanych relacją z klientem biznesowym, od których wymagana jest zgoda na zaciągnięcie zobowiązania przez przedsiębiorcę. W taki sposób Alior Bank potwierdzi też tożsamość współmałżonków tych osób, jeśli ich akceptacja jest wymagana do udzielenia przedsiębiorcy finansowania, wskazano w materiale.



"Dzięki platformie Autenti osoby reprezentujące mikrofirmy mogą w bardzo prosty i szybki sposób, bez konieczności posiadania dodatkowych narzędzi, podpisywać dokumenty w sposób elektroniczny, nawet w przypadku wieloosobowej reprezentacji" - czytamy dalej.



Z finansowania mogą skorzystać firmy, które zakończyły rok obrachunkowy obejmujący co najmniej 10 miesięcy. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu finansowani od wiarygodności i zdolności kredytowej firmy.



Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,71 mld zł na koniec 2019 r.



(ISBnews)