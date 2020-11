Wniosek wpłynął 6 listopada br., sprawa jest w toku.



W ub. tygodniu Lux Med podał, że podpisał umowę nabycia toruńskiej spółki Lecznice Citomed. Jak wówczas informowano, po spełnieniu warunków umownych (w tym uzyskaniu zgody UOKiK), do grupy dołączy 6 placówek ambulatoryjnych oraz wielospecjalistyczny szpital.



Lecznice Citomed Sp. z o.o. tworzy zespół poradni specjalistycznych, medycyny pracy i pracowni diagnostycznych. Pod opieką spółki jest blisko 90 tys. pacjentów, w tym ponad 40 tys. w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Lecznice Citomed to 6 przychodni ambulatoryjnych z 54 gabinetami lekarskimi i 26 gabinetami zabiegowymi oraz wielospecjalistyczny szpital wyposażony w nowoczesne sale operacyjne. Firma świadczy szeroki zakres usług: POZ w ramach NFZ, konsultacje specjalistyczne, medycynę pracy, usługi szpitalne, diagnostykę obrazową (MRI, tomografię komputerową, USG 3D i 4D) oraz opiekę stomatologiczną.



Lecznice Citomed świadczą opiekę medyczną od blisko 30 lat. Ich zespół tworzy blisko 500 pracowników, w tym 190 lekarzy i 113 pielęgniarek i higienistek.



Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa Lux Med zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 200 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest blisko 250 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia ponad 16 000 osób, około 7000 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego.



(ISBnews)