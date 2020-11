Cherrypick Games podpisał umowę z Ryu Technologies na wydanie na platformie e-sportowej należącej co najmniej jednej gry o charakterze e-sportowym wyprodukowanej przez spółkę we współpracy z Ryu Technologies, poinformowała spółka. Na mocy zawartej Umowy, Ryu Technologies zobowiązała się do wydania, promocji i dystrybucji gry.



"Natomiast spółka zobowiązała się do udzielenia Ryu Technologies międzynarodowej, nieprzenoszalnej, wyłącznej licencji, bez możliwości udzielenia sublicencji na wykorzystanie praw własności intelektualnej oraz znaków spółki w grze, w tym m.in. obsługę, sprzedaż, promocję i rozpowszechnianie gry, prowadzenia sprzedaży w ramach gry po uzyskaniu zgody spółki, używanie tytułu, logo, sekwencji, zrzutów ekranu lub innych ich części gry wyłącznie do celów promocyjnych i dystrybucyjnych" - czytamy w komunikacie.



Ryu Technologies właścicielem globalnej platformy e-sportowej Ryu Games.



Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.



(ISBnews)