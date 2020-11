"Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 42,8 mln zł, a w analogicznym okresie 2019 r. wyniosły 50,8 mln zł, co oznacza spadek o 16% r/r. Skonsolidowany szacunkowy zysk operacyjny wyniósł 3,6 mln zł, a w analogicznym okresie 2019 r. wyniósł 7,7 mln zł, co oznacza spadek o 53% r/r. Skonsolidowany szacunkowy zysk przed opodatkowaniem (zysk brutto) wyniósł 6,5 mln zł, a w analogicznym okresie 2019 r. wyniósł 7,7 mln zł, co oznacza spadek o 15% r/r. Skonsolidowany szacunkowy zysk roku obrotowego (zysk netto) wyniósł 5,2 mln zł, a w analogicznym okresie 2019 r. wyniósł 5,5 mln zł, co oznacza spadek o 5% r/r" - czytamy w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym szacunkowy wynik netto Master Pharm po trzech kwartałach 2020 r. wyniósł 7 mln zł wobec 7,8 mln zł w analogicznym okresie 2019 r., co oznacza spadek o 10%.



Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 71,22 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)