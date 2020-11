Warszawa, 18.11.2020 (ISBnews) - Elektrotim obniżył prognozę skonsolidowanego zysku netto na 2020 r. do 14,8 mln zł, a przychodów ze sprzedaży do 293 mln zł, tj. odpowiednio o 6% i 2%, podała spółka.

"Korekcie ulega prognoza skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej Elektrotim na rok 2020, która przedstawia się następująco:

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 293 000 tys. zł - zmniejszenie prognozy o 7 000 tys. zł (korekta o 2%),

Skonsolidowany zysk netto: 14 800 tys. zł - zmniejszenie prognozy o 1 000 tys. zł (korekta o 6%).

Bez zmiany pozostaje wartość skonsolidowanego zysku operacyjnego: 22 000 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Skorygowana prognoza jednostkowych wyników finansowych Elektrotim to:

- przychody ze sprzedaży: 214 000 tys. zł - zmniejszenie prognozy o 6.000 tys. zł (korekta o 3%)

- zysk operacyjny: 18 100 tys. zł - zmniejszenie prognozy o 900 tys. zł (korekta o 5%),

- zysk netto: 12 600 tys. zł - zmniejszenie prognozy o 900 tys. zł (korekta o 7%).

Głównym czynnikiem drugiej korekty prognozy jest przesunięcie realizacji zadań na skutek rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19. Mechanizm bezpośredni, który prowadzi do przesunięcia realizacji zadań to:

a) zaistnienie i niezaprzestanie występowania przesłanek uniemożliwiających realizowanie przedmiotu umów, których stroną jest Elektrotim S.A. ze względu na sytuację epidemiologiczną i związane z tym zmiany prawne otoczenia (siła wyższa),

b) utrudnienia wynikające z wprowadzonych przepisów prawa w związku z wystąpieniem stanu epidemiologicznego związanego z COVID-19 - brak szybkiej perspektywy zakończenia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych.

"Nowym mechanizmem, który pojawił się na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy (wrzesień-październik-listopad) jest dynamiczny wzrost zachorowań na COVID-19 wśród pracowników spółki i grupy, podwykonawców świadczących prace na rzecz Elektrotim S.A. i grupy, a co najważniejsze pracowników podmiotów na rzecz których wykonywane są prace, czyli zachorowania wśród kadry pracowników Inwestorów czy zamawiających (mechanizm pośredni)" - czytamy dalej.

Kwarantanną i izolacją (domową i szpitalną) w całej grupie kapitałowej objęte jest ok. 15% pracowników, co w znacznym stopniu wymaga elastycznego podejmowania działań natury organizacyjnej i prawnej przy ograniczonych zasobach kadrowych, zaznaczono.

"Nie bez znaczenia dla całości realizacji prognozy na rok 2020 jest również spadek przychodów, który spółka odnotowała przy pierwszym zamknięciu gospodarki w miesiącach maj i czerwiec [...]. Perspektywa kolejnego lockdown gospodarki, która miałaby miejsce w czwartym kwartale 2020 roku, który - zgodnie z sezonowością prac właściwą dla spółki z branży budowlanej jest zazwyczaj najlepszy wynikowo dla spółki i grupy kapitałowej - skłoniła zarząd Elektrotim S.A. do poinformowania o drugiej korekcie prognozy na rok 2020" - wskazano także.

Jednocześnie Elektrotim nadal sygnalizuje następujące zagrożenia:

a) konieczności ustanawiania kaucji na zabezpieczenie wadium, gwarancji dobrego wykonania, gwarancji jakości,

b) możliwości powiększenia wartości produkcji niesprzedanej ze względu na skutki pandemii COVID-19.

Przesunięte realizacje oraz sprzedaż z roku 2020 będą wpływały pozytywnie na wyniki pierwszego półrocza 2021 roku w grupie kapitałowej Elektrotim, podano także.

Pod koniec czerwca br. Elektrotim podał, że prognozuje 300 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 22 mln zł zysku operacyjnego i 15,8 mln zł zysku netto w 2020 r., co oznaczało korektę wcześniejszej prognozy w dół o odpowiednio: 8,5%, 10,2% i 14,1%.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. miał 258,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)