"Jeśli chodzi o segment dystrybucji w tym roku, to na nominalnym poziomie wynik będzie dużo wyższy, ze względu na rozwiązanie rezerw aktuarialnych na poziomie 425 mln zł. Bez uwzględnienia tego efektu EBITDA za trzy kwartały tego roku byłaby na poziomie 1 992 mln zł. Jeśli chodzi o cały ten rok, to będzie on się kształtował mniej więcej na poziomie roku 2019" - powiedział Makieła podczas telekonferencji.



Podkreślił, że taki wynik jest spodziewany pomimo spadku wolumenu, głównie w II kw. br., przy szeregu czynników pozytywnych.



"Jeśli chodzi o przyszły rok, spodziewamy się - porównując do EBITDA po eliminacji efektu rozwiązania rezerw - że wynik 2021 r. ukształtuje się na poziomie relatywnie porównywalnym" - dodał dyrektor.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



(ISBnews)