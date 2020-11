Zysk operacyjny wyniósł 27,65 mln zł wobec 19,82 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147,68 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 122,09 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 52,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 37,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 384,45 mln zł w porównaniu z 337,34 mln zł rok wcześniej. EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 26% r/r, do 68,5 mln zł.



W I-III kw. 2020 r. przychody Grupy Ferro na rynku polskim wzrosły o blisko 8% r/r, do 135,2 mln zł. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w tym okresie za 65% przychodów grupy. Bardzo wysokie dynamiki wzrostu sprzedaży zanotowały w tym czasie rynki węgierski i rumuński - odpowiednio 53% i 23% r/r. Najbardziej dojrzałe spośród rynków zagranicznych, czyli Czechy i Słowacja, osiągnęły wzrosty na poziomie odpowiednio +7% i ponad +6%. Sprzedaż w segmencie „pozostałe" wzrosła o 36%, podała spółka.



"Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięć tego roku, które są sumą pracy całego zespołu Ferro. Zadbaliśmy o łańcuchy dostaw i stały kontakt z naszymi partnerami biznesowymi, aktywną obecność na wszystkich rynkach i gotowość do elastycznego odpowiadania na potrzeby klientów. Zmodyfikowaliśmy nieco naszą aktywność marketingową, stawiając na większą obecność w sferze online. Równocześnie, w ramach inicjatyw strategicznych F1, pracujemy nad naszą ofertą - odpowiednim miksem produktowym, kompleksowością i stopniowym zwiększaniem udziału produktów o wyższej wartości dodanej na naszym portfolio. Reasumując - pomimo wymagającego otoczenia wyraźnie dostrzegamy słuszność obranych kierunków rozwoju i efekty wdrożenia Strategii F1, kontynuujemy jej realizację i podtrzymujemy założone cele" - powiedział prezes Wojciech Gątkiewicz, cytowany w osobnym komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 65,08 mln zł wobec 39,79 mln zł zysku rok wcześniej.



Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2019 r. miało 451,26 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)