Warszawa, 20.11.2020 (ISBnews) - J.W. Construction Holding odnotował 9,53 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2020 r. wobec 36,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 7,67 mln zł wobec 45,4 mln zł zysku rok wcześniej.

W III kwartale 2020 roku Grupa J.W. Construction wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 8 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży była równa 14,6%, podano w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,03 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 234,24 mln zł rok wcześniej.

"Wykazane wyniki, istotnie gorsze niż przed rokiem, są pokłosiem małej liczby przekazanych lokali gotowych, co jest ściśle związane z cyklem realizacji inwestycji. Specyfiką działania branży deweloperskiej jest cykliczność, a wykazywany wynik jest zawsze skorelowany z liczbą przekazanych lokali na zakończonych inwestycjach. Trzeci kwartał upłynął pod znakiem realizacji wcześniej rozpoczętych inwestycji. Na etapie prac budowlanych było ponad 2 500 lokali. Przede wszystkim dotyczy to Hanzy Tower, najwyższego budynku w Szczecinie, w którym znajduje się 509 lokali, Osiedla Nowe Tysiąclecie etap III w Katowicach z 345 lokalami i Willi Wiślanej na warszawskim Tarchominie na 141 lokali oraz 54 domów w Osiedlu Villa Campina koło Ożarowa Mazowieckiego. Lokale z kończących się wkrótce inwestycji, zostaną rozpoznane w wynikach w najbliższych okresach, tym bardziej, że są prawie całkowicie sprzedane" - skomentowała członek rady nadzorczej J.W. Construction Holding Małgorzata Szwarc-Sroka, cytowana w komunikacie.

"Ponadto kontynuowana była budowa ostatniego etapu flagowej inwestycji spółki, osiedla Bliska Wola etap D w Warszawie. Bliska Wola Tower, z 27 kondygnacjami naziemnymi, to prawie 1 500 lokali o łącznej powierzchni blisko 62 tys. m kw. Efekty przekazania tych lokali będą widoczne również w wynikach roku 2021" - dodała.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 24,96 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 37,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 123,44 mln zł w porównaniu z 406,32 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 19,26 mln zł wobec 41,57 mln zł zysku rok wcześniej.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)