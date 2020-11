Warszawa, 23.11.2020 (ISBnews/ISBtech) - Manager Games - spółka z grupy Ultimate Games, - chce w przyszłym roku przeprowadzić emisję akcji i zadebiutować na NewConnect, poinformował ISBtech prezes Tomasz Sobiecki.

"Chcemy zadebiutować na NewConnect jeszcze przed końcem 2021 r. Podjęliśmy już współpracę z autoryzowanym doradcą. Wcześniej planujemy emisję o wartości ok. 1 mln zł. Pozwoli to nam na sfinansowanie kilku nowych produkcji, które wyraźnie zdywersyfikują nasze portfolio gier" - powiedział ISBtech Sobiecki.

"Długoterminową strategią jest zdobycie pozycji istotnego gracza na rynku gamedev. Chcemy ją uzyskać poprzez wdrażanie najlepszych pomysłów na gry z zakresu manager/tycoon. Docelowo chcemy wydawać kilka produkcji rocznie oraz wykorzystać potencjał, jaki daje portowanie gier na wiele platform" - dodał prezes.

Obecnie spółka pracuje nad dwoma projektami.

"Niedawno przejęliśmy rolę współwydawcy gry 'Drill Deal - Oil Tycoon.' Producentem gry jest A2 Softworks, a drugim współwydawcą Red Dev Studio. Pracujemy nad opracowaniem nowych eventów, rozszerzeniem mechanik gry, i poprawą grafiki. Harmonogram prac zakłada zakończenie produkcji wraz z portowaniem na Nintendo Switch, Xbox i PS z końcem lipca 2021r." - wskazał Sobiecki.

Flagowym projektem Manager Games jest natomiast "Car Mechanic Manager 2022".

"Przy tej produkcji współpracujemy ze studiem Pyramid Games. Przygotowujemy obecnie też trailer, który pozwoli nam przedstawić możliwości tej gry. Osobiście pracuję również nad scenariuszami dwóch kolejnych produkcji. Mogę zdradzić, że roboczy tytuł pierwszej z nich to 'City Rebuilder'. Wkrótce podam więcej szczegółów" - powiedział prezes.

Manager Games to spółka z grupy Ultimate Games specjalizująca się w produkcji gier z segmentu manager/tycoon.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ISBtech)