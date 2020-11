"Po III kw. 2020 r. grupa odnotowała stratę netto w wysokości ok. 3 729 tys. zł, wynikającą m.in. z kosztów finansowania zewnętrznego i wyceny memoriałowej zobowiązań walutowych jednostki dominującej - Ferrum S.A." - czytamy w komunikacie.



Zysk grupy z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie ok. 6,06 mln zł w I-III kw. 2019 r.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 408,84 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 13% r/r. Motorem napędowym wzrostu były m.in. większe wolumeny sprzedaży w kluczowych dla grupy kapitałowej Ferrum obszarach produktowych, m.in. rur spiralnie spawanych.



"Mimo bezsprzecznie wymagających warunków rynkowych za 9 miesięcy 2020 r. prezentujemy wzrosty na poziomie sprzedaży w stosunku do 9 miesięcy 2019 r. To potwierdzenie słuszności obranego kierunku rozwoju grupy kapitałowej Ferrum oraz dojrzałości organizacji, sprawnie dostosowującej się do nowych realiów. Postawienie na dywersyfikację oferty, nowa linia do produkcji rur spiralnie spawanych oraz udział w projektach o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju przynoszą wymierne rezultaty - spółka utrzymuje ciągłość produkcji, sukcesywnie zwiększając sprzedaż. Zaprezentowane wyniki zostały wypracowane w okresie pandemii - czasie, w którym musieliśmy zmienić organizację pracy, dostosowując ją do restrykcji nowych reżimów sanitarnych" - powiedział prezes Krzysztof Kasprzycki, cytowany w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym spółka odnotowała stratę netto w wysokości ok. 7 mln zł w I-III kw. 2020 r.



Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.



(ISBnews)