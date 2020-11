"Do końca roku nie zamkniemy przeglądu opcji strategicznych. Jeżeli już, to w pierwszym- drugim kwartale 2021 roku, a i to niewiążąco, bo koronawirus w zasadzie przerwał te prace" - powiedział Szamburski podczas wideokonferencji.



Jak podkreślił, spółka cały czas obserwuje zmiany na rynku, szczególnie w segmencie motoryzacji.



"Wciąż nie wiemy jak będzie wyglądał nowy model funkcjonowania rynku. Pojawiają się pytania z obu stron: czy jesteśmy zainteresowani akwizycjami czy może spieniężeniem części działalności" - dodał.



Sanok RC poinformował o uruchomieniu przeglądu opcji strategicznych pod koniec 2018 roku. Procedura ma na celu wybór najkorzystniejszej drogi dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Celem jest umocnienie pozycji rynkowej oraz poszerzenie oferty produktowej i rynków zbytu.



Kilka miesięcy temu spółka informowała, że nadal analizuje opcje rozszerzenia innych segmentów poza motoryzacją, żeby uzyskać bardziej zrównoważony kształt biznesu.



Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 052 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)