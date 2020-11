"Celem rozpoczynającej się emisji akcji naszej spółki jest pozyskanie od inwestorów kwoty 2,5 mln zł na rozwój naszego studia. W pierwszej transzy, która potrwa przez tydzień chcemy pozyskać 1,75 mln zł. Zapisy w ramach tej rundy kierujemy do większych inwestorów, którzy chcą wpisać się w historię powstawania naszego studia. Drugą transzę, dedykowaną wszystkim zainteresowanym, rozpoczniemy 1 grudnia br. w formule crowdinvestingu. Liczymy, że Iron VR S.A. przyciągnie uwagę inwestorów i przekona ich do inwestycji. Naszym planem jest zbudowanie stabilnej i solidnej pozycji spółki na rynku VR-owym, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Środki pozyskane z emisji akcji w dużym stopniu nam to umożliwią" - powiedziała prezes Iron VR Karolina Koszuta, cytowana w komunikacie.



2 mln zł z pozyskanej kwoty Iron VR przeznaczy na działania związane z produkcją gier w oparciu o IP własne lub zewnętrznych producentów. 0,3 mln zł z łącznej kwoty, którą spółka planuje pozyskać, zostanie przeznaczone na rozwój zespołu oraz technologię wykorzystywaną w grach przez nią realizowanych. Pozostałą część kwoty w wysokości 0,2 mln zł Iron VR przeznaczy na finansowanie bieżącej działalności spółki, wskazano również.



Główną działalnością Iron VR jest tworzenie mniejszych gier na własnych IP, które będą oparte o zaawansowany koncept rozgrywki VR. Studio zakłada produkcję kilku projektów rocznie, przy budżecie ok. 100-300 tys. zł na każdą z produkcji.



"Pierwszym tytułem z portfolio produkcyjnego studia jest niedawno zapowiedziany 'Holy Chick! an Escape Room Game'. Głównym celem gry będzie podróż rakietą na Księżyc. Po drodze gracz spotka wiele pułapek oraz monstrualne kurczaki. Produkcja z gatunku Escape Room, zawierająca humorystyczne akcenty, zadebiutuje w I kw. 2021 na platformach PC VR. Docelowo tytuł pojawi się na większości platform VR" - czytamy dalej.



W II kw. 2021 Iron VR planuje debiut na rynku NewConnect. W tym samym czasie notowane na NewConnect Carbon Studio planuje przeniesienie notowań akcji na główny parkiet GPW w Warszawie. Carbon Studio posiada 43,9% akcji spółki, a jej udział w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Iron VR wynosi 61%, podano także w materiale.



Iron VR powstało w styczniu 2020 w celu tworzenia mniejszych gier (na własnych IP) opartych o zaawansowany koncept rozgrywki oraz przenoszenie gier innych producentów do wirtualnej rzeczywistości. Spółka zakłada produkcję kilku gier rocznie.



Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR: Oculus, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Spółka tworzy wysoko oceniane gry wideo w modelu premium. W celu uzyskania istotnych i trwałych przewag konkurencyjnych w ramach obranej specjalizacji, stale rozszerza know-how z dziedziny tworzenia tytułów XR (wspólna nazwa dla VR i AR). Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2019 r.



(ISBnews)