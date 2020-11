"Przyszły rok będzie okresem stabilnego wzrostu. Uwagę będziemy kierować przede wszystkim na rozwój i wzmacnianie naszego zespołu, rozwój portfolio o coraz bardziej wartościowe gry, jak również zwiększanie nakładów marketingowych w zakresie płatnego pozyskiwania użytkowników. Dążymy do sytuacji, w której będziemy mieli trzy duże gry mobilne F2P, które będą generować co najmniej 1 mln zł przychodów każdego miesiąca; będziemy również kontynuować poszukiwania hitu, który będzie przynosił przynajmniej 4 mln zł przychodów miesięcznie" - powiedział ISBtech Kościelny.



Dodał, że Vivid Games nie zamierza publikować prognozy wyników na 2021 rok, pozostanie jednak przy miesięcznej publikacji spodziewanych wyników.



"Naszym core-businessem pozostaje mobilny F2P. To, co zmieniło się rok temu, to aktywna komercjalizacja portfolio gier na innych platformach we współpracy z zewnętrznymi partnerami - przede wszystkim na Nintendo Switch, na którym jest już dostępnych 5 naszych gier, w tym: 'Pocket Mini Golf', 'Space Pioneer', 'Zombie Blast Crew' oraz 'Gravity Rider', a premiery 'Real Boxing 2', 'Mayhem Combat', 'Calm Colors', 'Gear of Heroes' są spodziewane w I półroczu 2021 roku" - wymienił prezes.



Zaznaczył, że obecna na rynku od 2012 roku marka "Real Boxing" przyniosła spółce już ponad 80 mln zł przychodów, w tym 17 mln zł w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.



"Mamy bogatą listę nowych funkcjonalności i zmian, które pojawią się w grze 'Real Boxing 2' w najbliższych miesiącach. Rok 2020 jest zdecydowanie najlepszym sprzedażowo rokiem dla tej marki, jednak wygląda na to, iż mamy jeszcze sporo przestrzeni do wykorzystania. Jeżeli prace nad rozwojem 'Real Boxing 2' przyniosą oczekiwane rezultaty. w przyszłym roku będziemy testować nowe koncepty gier oparte na meta-grze tego tytułu" - wskazał Kościelny.



Jak stwierdził w rozmowie z ISBtech, w harmonogramie wydawniczym na przyszły rok Vivid Games ma już kilka tytułów.



"Są to gry mobilne: 'Amusing Heroes' - bardzo rozległa gra RPG koreańskiego developera Amuzing Park Corp, gra akcji 'The Cash' produkowana przez Shori Games, producenta 'Knights Fight 2', nasz oryginalny koncept 'Right Swipes'. W 2021 r. chcemy przetestować 10 nowych gier mobilnych - zarówno tych pochodzących z programu wydawniczego, jak i naszych oryginalnych produkcji. Zakładamy że 4-6 z nich może trafić później do globalnej dystrybucji" - poiwiedział prezes.



Na pytanie czy spółka poszukuje inwestora branżowego, prezes Vivid Games odpowiedział, że jest jeszcze za wcześnie na tego rodzaju działania.



"Naszym celem pozostaje w tej chwili zwiększenie skali działalności i systematyczne poprawianie wyników finansowych" - podsumował Kościelny.



Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews/ISBtech)