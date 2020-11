"To całkiem możliwe, że będziemy na rynku obligacji dla inwestorów indywidualnych w przyszłym roku, ale to nie jest w 100% pewne. Obecnie emitujemy dla instytucjonalnych, bo rynek przynosi dobre rezultaty i w III kw. właśnie tam lokowaliśmy obligacje. Natomiast jeżeli chodzi o inwestorów indywidualnych to potrzebujemy zaangażowania dużych banków, dlatego że mniejsi brokerzy by sobie gorzej radzili, a banki nie były specjalnie aktywne na tym rynku. Mam nadzieję, że one powrócą na ten rynek" - powiedział Drozd podczas wideokonferencji.



W prezentacji spółka podała, że w III i IV kw. br. wyemitowała obligacje na 100 mln zł i 52,8 mln euro.



Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.



