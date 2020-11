"Wyższy poziom wyniku netto w ujęciu rok do roku został wypracowany głównie dzięki wzrostowi przychodów i zysków brutto na sprzedaży z projektów 'Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana' (za sprawą udostępnienia gry na urządzeniach mobilnych i platformie Steam) oraz 'Wiedźmin 3: Dziki Gon' (za sprawą wydania gry na konsolę Nintendo Switch), a także wzrostowi zysku brutto na sprzedaży segmentu GOG.com towarzyszącemu zwiększeniu sprzedaży platformy GOG.com" - czytamy w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 28,52 mln zł wobec 16,82 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 104,52 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 92,87 mln zł rok wcześniej.



"Łączna wartość przychodów ze sprzedaży grupy w trzecim kwartale bieżącego roku wyniosła 104 518 tys. zł i wzrosła o 13% w stosunku do trzeciego kwartału roku ubiegłego (dalej kdk) przy jednoczesnej zmianie struktury osiągniętej sprzedaży.



Największy udział w przychodach grupy kapitałowej CD Projekt w trzecim kwartale 2020 r. miały przychody ze sprzedaży produktów (wzrost o 31% kdk), przede wszystkim z tytułu:



a) tantiem wynikających z kontynuowanej, dobrej sprzedaży gry 'Wiedźmin 3: Dziki Gon' wraz z dodatkami 'Serca z Kamienia' oraz 'Krew i Wino' - sprzedawanych zarówno osobno, jak i w zestawie w ramach 'Edycji Gry Roku' (Game of the Year);



b) tantiem z dystrybucji wersji gry 'Wiedźmin 3: Dziki Gon' na platformę Nintendo Switch;



c) tantiem z dystrybucji na platformach cyfrowych wygenerowanych w ramach projektów 'Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana' oraz 'Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści'.



Łączny wzrost wartości przychodów ze sprzedaży produktów na przestrzeni trzeciego kwartału bieżącego roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika w szczególności z następujących czynników:



a) [CD Projekt Red i GOG.com] projekt 'Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana' zarejestrował istotnie wyższe przychody (wzrost o 608% kdk), co było związane głównie z wydaniem gry na urządzenia z systemami iOS (październik 2019 r.) i Android (marzec 2020 r.) oraz udostępnieniem tytułu na platformie Steam (maj 2020 r.);



b) [CD Projekt Red] uzyskanych przychodów z tytułu dystrybucji wydanej 15 października 2019 r. gry 'Wiedźmin 3: Dziki Gon' na platformie Nintendo Switch;



c) [CD Projekt Red] wzrostu przychodów z tantiem od sprzedaży produktów i akcesoriów dla graczy, otrzymanych od zewnętrznych partnerów wraz ze wzrostem popularności marki 'Cyberpunk 2077'" - czytamy dalej w raporcie.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 170,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 66,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 468,53 mln zł w porównaniu z 307,96 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 164,46 mln zł wobec 68,4 mln zł zysku rok wcześniej.



W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".



(ISBnews)