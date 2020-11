"Publikując wyniki finansowe za trzeci kwartał 2020 r. Allegro zdecydowało się również podwyższyć swoje oczekiwania co do wzrostu GMV i skorygowanej EBITDA w całym 2020 r. Obecnie zakłada, że GMV wzrośnie w tym roku nieznacznie powyżej 50% r/r, zaś skorygowany wynik EBITDA wyraźnie powyżej 20% r/r. Bez zmian pozostają założenia dotyczące przychodów (spodziewany wzrost podobny do zanotowanego w pierwszym półroczu, czyli o ponad 50% r/r) oraz capex (230-270 mln zł w 2020 r.). W okresie pierwszych trzech kwartałów tego roku wydatki inwestycyjne wyniosły 166 mln zł" - czytamy w komunikacie.



Według opublikowanego we wrześniu br. prospektu emisyjnego, wzrost GMV w tym roku miał mieścić się "w zakresie średnich wartości powyżej 40%".



W I-III kw. 2020 r. GMV wzrosło o 52,5% r/r do 24 259,7 mln zł, przychody - o 51,1% r/r do 2 698,8 mln zł, skorygowana EBITDA - o 27,5% r/r do 1 216,5 mln zł, zaś capex wyniósł 166 mln zł.



"Środki związane z lockdownem dotychczas nie były tak dotkliwe, jak w II kw. 2020 r., ale zarząd obecnie oczekuje wzrostu GMV w IV kw. 2020 r. powyżej dynamiki zanotowanej w III kw. 2020 r., co będzie miało pozytywny wpływ na marże ze względu na lewarowanie operacyjne" - czytamy w raporcie kwartalnym.



Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.



(ISBnews)