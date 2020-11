"Chcielibyśmy zadebiutować na NewConnect do końca przyszłego roku. Nawiązaliśmy już kontakt z domem maklerskim, który będzie nas wspierał w tym procesie i właśnie jesteśmy na etapie podpisywania z nim umowy" - powiedział ISBtech Dywelski.



Dodał, że strategia zakłada wydawanie trzech do pięciu gier w roku.



"Mam tu, oczywiście, na myśli tylko nowe produkcje. Oprócz tego będziemy nasze gry wydawać na wszystkich dostępnych konsolach" - dodał prezes.



Oprócz debiutu spółki na NewConnect, plany na przyszły rok obejmują koncentrację na doprowadzeniu do końca produkcji gry "Demolish & Build 2021". Ponadto ważnym zadaniem na rok 2021 będzie nawiązanie współpracy z nowymi twórcami celem dodania kolejnych produkcji do portfolio.



"Na koniec przyszłego roku planujemy premierę gry 'Demolish and Build 2021'. Gra będzie rozwinięciem tego wszystkiego, co sprawiło, że ta seria cieszy się sukcesem, a to wszystko w nowej szacie graficznej i z kilkoma pomysłami, które sprawią, że gra będzie jeszcze ciekawsza. W fazie produkcji jest też 'Explosive Demolition Simulator' - to gra podobna do powyższej, ale skupiająca się na wyburzaniu największych budowli za pomocą materiałów wybuchowych. Gracz będzie w niej odpowiedzialny za proces przygotowania obiektów do implozji, jak i takiego rozmieszczania ładunków, by nie wyrządzić niepożądanych szkód. Ponadto symulator partyzanta z czasów II WŚ. W tej grze zadaniem gracza będzie szpiegowanie i sabotaż działań okupanta. Rozgrywka będzie w całości z perspektywy pierwszej osoby" - wymienił prezes.



Demolish Games - spółka z grupy Ultimate Games - jest właścicielem gier "Demolish & Build 2017", "Demolish & Build 2018" i "Car Demolition Clicker".



Sebastian Gawłowski



(ISBnews/ISBtech)