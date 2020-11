Zysk operacyjny wyniósł 66,17 mln zł wobec 29,78 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 76 mln zł wobec 39,44 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody z umówi z klientami sięgnęły 433,34 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 391,76mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 75,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 46,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 035,5 mln zł w porównaniu z 1 008,9 mln zł rok wcześniej.



"W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 roku skonsolidowane przychody z umów z klientami grupy wyniosły 1 035,5 mln zł i były o 2,6% (tj. o 26,6 mln zł) wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, pomimo ograniczeń w działalności gospodarczej kontrahentów w miesiącach kwiecień-maj 2020 roku spowodowanych sytuacją związaną z COVID-19. Grupa Selena w trzech kwartałach 2020 roku wygenerowała zysk netto na poziomie 75,7 mln zł wobec 47 mln zł zysku w analogicznym okresie roku 2019. Istotny wpływ na kształtowanie się wyniku netto grupy ma wynik na działalności finansowej, w tym wycena otwartych pozycji wyrażonych w walutach obcych (rozrachunki handlowe oraz otrzymane i udzielone kredyty i pożyczki) oraz koszty odsetek. Ujemne saldo z tytułu różnic kursowych wyniosło 12,4 mln zł, wobec dodatniego salda 4,2 mln zł za trzy kwartały roku 2019. Koszty odsetek od kredytów oraz leasingu po pomniejszeniu o uzyskane odsetki z lokat bankowych w trzech kwartałach 2020 roku wyniosły 3,1 mln zł wobec 4,1 mln zł poniesionych w analogicznym okresie 2019 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.



Wartość EBITDA za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 roku wyniosła 138,6 mln zł (w tym amortyzacja: 28,4 mln zł) i była o 45,7 mln zł wyższa niż rok wcześniej, podano również.



"Załamanie gospodarcze, z którym mamy do czynienia w 2020 roku ma charakter pewnego szoku, zarówno podażowego jak i popytowego, ale gospodarki europejskie i azjatyckie są w fazie odbicia. Na tym tle Selena, działająca w branży materiałów budowlanych, w nieco innej perspektywie czasowej zostanie dotknięta skutkami kryzysu, ponieważ w dalszym ciągu są kontynuowane inwestycje z poprzednich lat. W skali europejskiej możemy spodziewać się spadku popytu w latach 2021-2022 ze względu na spadek nowych inwestycji. Niemniej jednak po III kwartałach nasze wyniki finansowe w dalszym ciągu kształtują się dobrze. Na rynkach europejskich wypracowaliśmy 65% przychodów, a wzrosty w stosunku do poprzedniego okresu odnotowaliśmy również na rynkach Europy Wschodniej i Azji" - powiedział prezes Krzysztof Domarecki, cytowany w komunikacie.



Według niego obecnie głównym wyzwaniem, przed którym stoi spółka jest utrzymanie relacji z klientami w dobie pandemii m.in. poprzez nowe kanały dotarcia (online) oraz dedykowaną ofertę produktową, która pomoże im przetrwać okres spowolnienia.



"Wprowadziliśmy na rynek nową serię produktów - Fast & Pro, które w znaczący sposób przyspieszają pracę na budowie, co pomaga w odrobieniu potencjalnych zaległości. Produkty te zmieniają również tradycyjny model pracy na szybszy, prostszy i bardziej nowoczesny. Od początku działalności stawialiśmy na produkty innowacyjne dostosowane do oczekiwań wykonawców na ponad 100 rynkach, w tym roku inwestujemy w szybkość aplikacji, bezpieczeństwo oraz rozwiązania proekologiczne (w tym również oparte na surowcach odnawialnych)" - dodał.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 53,14 mln zł wobec 37,11 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,33 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)