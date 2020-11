Zysk operacyjny wyniósł 1,32 mln zł wobec 8,29 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,89 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 20,16 mln zł rok wcześniej.



"Pod względem wyników III kwartał br. był najlepszy w tym roku, udało się poprawić przychody i zniwelować część strat poniesionych w pierwszym półroczu. Jednak skumulowany wynik netto jest wciąż ujemny. Od kilku tygodni znajdujemy się de facto w kolejnym lockdownie, co nie ułatwi nam osiągnąć zakładanych celów w ostatnim kwartale tego roku. Nie pozostaje nam jednak nic innego, jak dostosować się do okoliczności i kontynuować prace na tyle, na ile jest to aktualnie możliwe" - napisał prezes Bartosz Kazimierczuk w liście do akcjonariuszy, dołączonym do raportu.



W I-III kw. 2020 r. spółka miała 2,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9,98 mln zł w porównaniu z 25,61 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 0,31 mln zł wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej.



Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.



(ISBnews)