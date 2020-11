"Plan produkcji 7,4 mln ton jest niezagrożony" - powiedział Wasil podczas telekonferencji.



Wyjaśnił, że spółka już poradziła sobie z problemami, jakie pojawiły się na jednej ze ścian wydobywczych i zatrzymały postęp ściany.



"W listopadzie uruchomiliśmy kolejną ścianę tzw. wysoką, o miąższości powyżej 2,5 m, i uzyskujemy z niej już bardzo dobre wyniki" - wskazał prezes.



Dodatkowo, w innej ścianie spółka uzyskała już prognozowany wcześniej poziom wydobycia 20 tys. ton na dobę.



"Dzisiaj Bogdanka wróciła do normalnego poziomu produkcji powyżej 30 tys. ton węgla handlowego na dobę" - podsumował Wasil.



Pod koniec września LW Bogdanka zaktualizowała założenia produkcyjne na 2020 rok do ok. 7,4 mln ton węgla z wcześniej planowanych ok. 8,2 mln ton.



LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)