"Kapitał zakładowy GA Polyolefins został podwyższony z kwoty 599 283 310 zł do kwoty 922 968 300 zł. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 92 296 830 sztuk (dotychczas wynosiła 59 928 331 sztuk) o wartości nominalnej 10 zł każda" - czytamy w komunikacie.



W wyniku dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego GA Polyolefins, liczba akcji posiadanych przez ZCh Police nie zmieniła się i wynosi 31 762 015 sztuk o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości 317 620 150 zł.



Aktualnie ZCh Police posiadają 34,41% udziału w kapitale zakładowym GA Polyolefins. Ponadto akcjonariuszami GA Polyolefins są: jednostka dominująca ZCh Police - Grupa Azoty (bezpośrednio 30,52% w kapitale zakładowym); Grupa Lotos (17,3%); Hyundai Engineering (16,63%) oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (1,14%), podsumowano.



Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa realizująca projekt Polimery Police będący jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym. Umożliwi on dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie projektu planowane jest na 2022 rok.



Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)