"Przedmiotem działalności EW Rywałd jest realizacja projektu związanego z energetyką odnawialną. Na dzień dzisiejszy spółka jest w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego związanego z budową farmy wiatrowej o łącznej mocy 27 MW (EW Rywałd posiada prawomocne pozwolenia na budowę). EW Rywałd cechuje się bardzo dobrymi parametrami wietrzności" - czytamy w komunikacie.



Grupa Boryszew zamierza kontynuować i rozwijać działalność EW Rywałd, zapowiedziano także.



Boryszew zapewnił, że zakup farmy wiatrowej EW Rywałd wpisuje się w realizację strategii energetycznej emitenta służącej znacznemu ograniczeniu śladu węglowego oraz dywersyfikacji dostaw źródeł energii elektrycznej. W połączeniu z planowanymi inwestycjami w przyzakładowe instalacje fotowoltaiczne istotnie zmniejszy uzależnienie od wysokich hurtowych cen energii elektrycznej na polskim rynku, przez co ograniczy ryzyka związane ze wzrastającymi cenami energii elektrycznej.



Rozwój w dziedzinie zazieleniania energii przemysłowej wpisuje się także w ambitne cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej i wymogi kształtowane przez Komisję do przemysłu energochłonnego, podkreślono również.



RKK Investments jest podmiotem zależnym od Romana Karkosika i posiada bezpośrednio 49,99% akcji Boryszewa.



Spółka SPV jest uprawniona do odstąpienia od przedwstępnej umowy nabycia udziałów w przypadku negatywnego wyniku planowanego due diligence, podsumowano.



Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)