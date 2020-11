"Wniosek do KE w sprawie PGNiG złożymy w I kwartale 2021 roku, zakładam, że będzie to przełom stycznia i lutego" - powiedział Obajtek dziennikarzom przy okazji publikacji strategii do 2030 roku.



Szef PKN Orlen zastrzegł, że przejęcie PGNiG nie zostało uwzględnione w nowej strategii koncernu, ponieważ Orlen czeka w tym zakresie na zgodę Komisji.



"Pominęliśmy w strategii PGNiG, bo nie chcieliśmy tego robić bez zgody KE, ale jesteśmy mocno zdeterminowani, żeby ten proces przeprowadzić i uważamy, że będzie on zdecydowanie łatwiejszy, niż w przypadku Grupy Lotos" - dodał Obajtek.



Zapowiedział jednocześnie, że po uzyskaniu zgody KE ws. PGNiG, nowa strategia PKN Orlen zostanie uzupełniona.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)