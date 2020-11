Warszawa, 30.11.2020 (ISBnews) - Wstępna selekcja potencjalnych partnerów przy realizacji środków zaradczych Komisji Europejskiej związanych z przejęciem Grupy Lotos nastąpi pod koniec I kwartału 2021 roku, zapowiedział prezes Daniel Obajtek.

"Wstępnej oceny ofert związanych z realizacją środków zaradczych w procesie przejęcia Grupy Lotos dokonamy na koniec I kwartału 2021 roku i następnie będziemy rozmawiać z tymi partnerami, których oferty będą dla nas najbardziej interesujące" - powiedział Obajtek dziennikarzom przy okazji publikacji strategii do 2030 roku.

Zapewnił jednocześnie, że płocki koncern wybierze takiego partnera, który da grupie możliwości rozwojowe.

"Nie zakładamy z góry, że będzie to partner z Europy lub spoza Europy, nie musi to być również jeden partner, może ich być kilku" - dodał.

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r., podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19% głosów na walnym zgromadzeniu. W listopadzie 2018 r. PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej wstępną wersję wniosku o zgodę na koncentrację, a jego ostateczną wersję - na początku lipca 2019 r. Dodatkowo, pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen, a Skarbem Państwa i Grupą Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki. 14 lipca 2020 r. PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)