"W I połowie 2021 będziemy rozpoczynali prace nad nową strategią, nawet nie aktualizacją Strategii HIT 2023, ale nad nową strategią" - powiedział Rakowski podczas wideokonferencji.



Wyjaśnił, że pandemia koronawirusa nie jest bezpośrednim powodem przystąpienia do prac.



"Prace nad strategią to jest minimum rok, więc to przejdzie na 2022. A spółka ma obecną strategię do 2023 roku. Choć mamy duży feedback z bieżących analiz. Na pewno będzie to strategia długoterminowa. HIT była na 10 lat; myślę, że o takiej strategii będziemy mówić" - kontynuował Rakowski.



Zaprzeczył, by Strategia HIT 2023 miała "iść do kosza". "Będziemy chcieli, żeby naturalnie następowało przejście z jednej strategii do drugiej. Chcemy cele HIT 2023 zrealizować" - zakończył.



Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3 023 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)