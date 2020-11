"Planujemy 'ostrożną kontynuację' działalności wydobywczej w Kanadzie. To nie jest dobry czas na ewentualną sprzedaż tych aktywów" - powiedział Obajtek dziennikarzom przy okazji publikacji strategii do 2030 roku.



Przyznał natomiast, że koncern nie planuje dokładać do działalności rozwojowej kanadyjskiej spółki.



"Na inwestycje rozwojowe spółki w Kanadzie wydaliśmy w rzeczywistości ok. 20% tego, co było planowane 3 lata temu i z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, że to była strategicznie słuszna decyzja" - podkreślił.



Szef Orlenu zapewnił, że obecnie działalność kanadyjskich aktywów koncernu jest już finansowana z własnych dochodów kanadyjskiej spółki i koncern chciałby, żeby tak pozostało.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)