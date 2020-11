Warszawa, 30.11.2020 (ISBnews) - W centrum uwagi w bieżącym tygodniu znajdą się listopadowe dane z amerykańskiego rynku pracy oraz indeks ISM koniunktury w USA za listopad. Na środę zaplanowane jest posiedzenie RPP, na którym oczekuje się utrzymania stabilnych stóp procentowych oraz dotychczasowej retoryki Rady.

"Na bieżący tydzień zaplanowane są publikacje wielu danych makroekonomicznych weryfikujących założenia dot. skali spowolnienia aktywności gospodarczej w IV kw., w tym listopadowe dane z amerykańskiego rynku pracy oraz indeksy ISM koniunktury w USA za listopad. Ponadto opublikowane zostaną dane z niemieckiego przemysłu oraz kolejne dane dot. indeksów koniunktury w Chinach, które powinny potwierdzić stabilną aktywność chińskiej gospodarki oraz globalnego przemysłu" - uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).

Po tym gdy w październiku ogłoszono kolejne restrykcje aktywności społecznej i gospodarczej, implikujące pogorszenie perspektyw gospodarczych na przełomie 2020 i 2021, RPP nie zdecydowała się na symboliczne obniżenie stopy referencyjnej NBP do zera, zdaniem ekonomistów banku nie nastąpi to również na najbliższym środowym posiedzeniu.

"Sytuacja epidemiczna poprawiła się, rząd zdecydował o zniesieniu części restrykcji w grudniu oraz ogłosił nowy pakiet fiskalny, co poprawia bilans ryzyka dla gospodarki w krótkim okresie. Ponadto informacje nad efektami prac nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 obniżają ryzyko długoterminowe dla gospodarki" - czytamy w raporcie.

Jutro opublikowane zostaną dane dotyczące listopadowego indeksu PMI Polski w przemyśle oraz szybki szacunek inflacji CPI w grudniu.

"Oczekujemy, że w listopadzie wskaźnik inflacji CPI lekko obniżył się do 3% r/r wobec 3,1% r/r w październiku. W naszej ocenie w listopadzie nadal obniżała się dynamika cen żywności (przede wszystkim w efekcie dalszego spadku cen mięsa), co przy oczekiwanej stabilizacji dynamiki r/r cen paliw i inflacji bazowej daje lekkie obniżenie wskaźnika CPI" - prognozują ekonomiści.

(ISBnews)