"Skoncentrujemy się teraz na integracji i dostosowaniu przejętej sieci do naszych standardów zarządzania sprzedażą" - powiedział prezes Europhone Michał Dolata, cytowany w komunikacie.



Po przejęciu Europhone będzie zarządzał łącznie 117 salonami. To obecnie największa sieć wśród partnerów T-Mobile, podano.



Europhone konsekwentnie zwiększa swoją sieć salonów. W 2016 roku spółka dokonała przejęcia 31 punktów sprzedaży. W wyniku pracy nad jakością świadczonych w nich usług udało się znacząco zwiększyć efektywność sprzedaży. W ubiegłym roku spółka otrzymała kilka wyróżnień od operatora za wyniki sprzedażowe i jakościowe zarządzanych przez siebie salonów, przypomniano.



Grupa OEX zarządza salonami sprzedaży również dla sieci Orange i Plus. Po przejęciu 27 punktów sieci T-Mobile łącznie w zarządzaniu Grupy znajdzie się blisko 360 salonów trzech operatorów.



OEX to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży e-commerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).



(ISBnews)