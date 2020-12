Powołanie do zarządu następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami zarządu, która rozpoczęła się z dniem 15 czerwca 2018 r., podano.



Sławomir Majchrowski od początku roku 2020 pracuje w Selenie FM jako dyrektor dywizji Interior & Decoration, będąc odpowiedzialny za strategię dywizji i realizację celów biznesowych w sferze rozwiązań dla użytkowników końcowych na wszystkich rynkach Seleny.



"Wcześniej w latach 2008-2019 związany z firmą PPG - globalnym producentem farb i powłok. Pracował na stanowiskach powiązanych z działalnością komercyjną spółki PPG Deco Polska, lidera branży farb dekoracyjnych w Polsce. W latach 2008-2013 był członkiem zarządu, dyrektorem marketingu odpowiedzialnym za realizację strategii marketingowej spółki, zarządzanie siecią własnych sklepów oraz integrację post akwizycyjną dwóch spółek w struktury spółki PPG" - czytamy w materiale.



Obecny wiceprezes zarządu ds. sprzedaży Dariusz Ciesielski złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie Selena FM oraz z pełnienia funkcji wiceprezesa ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2020 r. Jako przyczynę rezygnacji Ciesielski wskazał powody osobiste, wskazano w osobnym komunikacie.



Od 1 stycznia 2021 r. zarząd spółki będzie liczył 5 osób i jego skład przedstawiał się będzie następująco:



• Krzysztof Domarecki - prezes zarządu,



• Christian Dölle - wiceprezes zarządu ds. marketingu,



• Sławomir Majchrowski - wiceprezes zarządu ds. handlowych,



• Jacek Michalak - członek zarządu ds. finansowych,



• Marek Tomanek - członek zarządu ds. operacyjnych,



Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,33 mld zł w 2019 r.



