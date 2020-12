Spółka pracuje nad opracowaniem innowacyjnego multifunkcjonalnego komponentu paszowego o unikalnych właściwościach synbiotycznych, stanowiącego odpowiedź na potrzeby rynkowe zgłaszane przez producentów pasz. Całkowity koszt projektu został określony na 24,8 mln zł, a jego zakończenie planowane jest na koniec II kwartału 2023 r.



"Założeniem badawczym projektu InventionBio jest modyfikacja wytworzonej fermentowanej śruty rzepakowej w celu nadania jej nowych cech funkcjonalnych o charakterze synbiotycznym. Wierzymy, że uzyskana multifunkcjonalna mieszanka paszowa uzupełniająca dzięki procesowi fermentacji i wykorzystaniu wyselekcjonowanych szczepów mikroorganizmów GRAS będzie innowacyjnym synbiotykiem białkowym, który znajdzie szerokie zastosowanie na rynku. Planowana dystrybucja produktu pozwoli dotrzeć do producentów pasz i hodowców zwierząt zarówno w kraju, jak i za granicą" - powiedział wiceprezes Boruta-Zachem Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.



Jednym z największych rynkowych problemów związanych ze stosowaniem mieszanek paszowych uzupełniających jest ich aktywność biologiczna. Jest to wynikiem zapotrzebowania rynkowego związanego z intensyfikacja przemysłu hodowli zwierząt. Zwierzęta są szczególnie wrażliwe na mikroorganizmy oportunistyczne, takie jak enterotoksyczne bakterie E.coli, podano w materiale.



"Nasze rozwiązanie pozwoli na poprawę biodostępności składników pokarmowych, jednocześnie zabezpieczając zwierzęta przed występowaniem zaburzeń pokarmowych na tle zakażeń patogennymi szczepami E.coli i innych bakterii. Celem projektu jest wytworzenie nowego fermentowanego synbiotyku białkowego łączącego cechy stosowanych dotychczas dodatków paszowych polepszającego wyniki produkcyjne zwierząt" - dodał Pawlikowski.



Projekt zostanie zrealizowany przez spółkę InventionBio, która jest właścicielem przełomowej technologii wykorzystywanej w biorafinerii, która oparta jest na procesie biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem przeznaczonych na ten cel mikroorganizmów GRAS. Spółka w procesie biorafinacji pozyskuje m.in. związki o właściwościach prozdrowotnych do zastosowania w żywności i paszach dla zwierząt. Technologia spółki jest przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna, energooszczędna i bezodpadowa. Potencjalna realizacja projektu może mieć w przyszłości istotny wpływ na zwiększenie przychodów Grupy Boruta-Zachem.



Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.



(ISBnews)