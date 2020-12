"Jesteśmy w stanie podwoić ubiegłoroczny wynik, ale w kolejnych latach będzie to już wyzwaniem dla zarządu" - zapowiedział Zawadzki podczas wideokonferencji na Strefie Inwestorów.



Dodał, że spółka ma w planie kilka dużych premier m.in. na PC, jak i konsole, co jednostkowo powinno dodać po kilka milionów złotych do wyniku.



"Jako zarząd, zamierzamy rekomendować wypłatę minimum 1 zł na akcję tj. 5,23 mln zł. Trwa jeszcze analiza i szczegółowa rekomendacja zapewne pojawi się w okolicach maja lub czerwca przyszłego roku, a ostateczną decyzję podejmie oczywiście walne zgromadzenie akcjonariuszy" - podkreślił prezes.



Zawadzki z większych debiutów na przyszły rok wymienił m.in. takie tytuły jak: "UFS 2", "Thief 2", "Uboat" na konsole, "Car Mechanic Simulator" (CMS18) na Nintendo, "Builders of Egypt" na konsole, a także kilka DLC.



"Chcielibyśmy mocniej wejść w mobile, a do tego musimy mieć odpowiednie know-how. Aby to osiągnąć, zapewne będziemy musieli przejąć jakieś spółki bądź grupy deweloperskie. Jeśli dojdzie do jakiś przejęć, to poinformujemy rynek odpowiednim komunikatem" - dodał prezes.



W tym roku akcjonariusze Ultimate Games zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 2,09 mln zł z zysku za 2019 r., co oznaczało wypłatę w wysokości 0,4 zł na akcję.



Ultimate Games odnotowało 4,24 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 2,01 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 4,57 mln zł wobec 1,85 mln zł zysku rok wcześniej, a jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,61 mln zł w 2019 r. wobec 4,54 mln zł rok wcześniej.



Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.



(ISBnews)