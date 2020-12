"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki CDRL S.A. postanawia wypłacić z kapitału zapasowego spółki zysk za rok obrotowy 2019, w kwocie 6 325 10 zł, co stanowi kwotę 1,05 zł dywidendy na jedną akcję uprawniającą do jej otrzymania" - czytamy w uchwale.



Zdecydowano także, że dzień dywidendy to 9 grudnia br., a termin wypłaty dywidendy to 16 grudnia 2020 roku.



Pod koniec listopada zarząd poinformował, że postanowił przedstawić akcjonariuszom spółki na walnym zgromadzeniu zwołanym na 2 grudnia wniosek o wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku za 2019 rok w wysokości 1,05 zł na jedną akcję.



W maju br. akcjonariusze CDRL zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2019 r. na kapitał zapasowy.



CDRL odnotowało 12,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 23,4 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 15,01 mln zł wobec 22,65 mln zł zysku rok wcześniej.



CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r. Miała 514,1 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.



(ISBnews)