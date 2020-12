Do końca br. Codeaddict zapowiedział podpisanie umowy z PlayWay. Zgodnie z jej postanowieniami producent i wydawca gier wejdzie w posiadanie 25% akcji spółki. Będzie to drugi podmiot notowany na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, który znajdzie się w akcjonariacie Codeaddict. Wcześniej do tego grona dołączyła Grupa INC, która obecnie posiada ponad 8% spółki, podano.



"Podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu naszej działalności o produkcję gier. Będzie to kolejny filar, w którym chcemy się rozwijać. Cieszymy się, że naszym partnerem zostaje właśnie PlayWay, który jest jednym z największych graczy w branży. Pozwoli nam to na skorzystanie z doświadczenia, wypracowanego przez lata know-how, ale także infrastruktury sprzedażowej i marketingowej. Planujemy także podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji. Tym samym PlayWay nabędzie 25% udziałów w głosach i kapitale zakładowym Codeaddict" - powiedział prezes Codeaddict Sebastian Goliński, cytowany w komunikacie.



Gaming ma być kolejną gałęzią działalności Codeaddict. Jej core business jest software development, który niemal w całości odpowiadał za przychody w 2019 r. Codeaddict jest także głównym partnerem oraz współtwórcą Raisemana - platformy crowdinvestingowej, która dzięki tzw. finansowaniu społecznemu umożliwia twórcom zgromadzenie środków na produkcję wybranych gier. Projekt rozwijany jest we współpracy z Grupą INC. W najbliższych miesiącach spółka zaprezentuje także aplikację skierowaną do odbiorców związanych z e-sportem, którą tworzy we współpracy z austriacką spółką gamingową, wskazano również.



"Chciałbym podkreślić, że z taką samą intensywnością skupiamy się na dotychczasowych projektach. Gaming będzie kolejnym stabilnym filarem naszej spółki, który pozwoli nam przede wszystkim zdywersyfikować działalność. Zarówno działania w obszarze software, jak i fin-tech czy e-sportu, wbrew pozorom, pozwalają na synergie pomiędzy naszymi doświadczeniami i zespołem oraz są dość mocno ze sobą powiązane" - podsumował Goliński.



Codeaddict koncentruje się na segmencie rynku technologii oraz usług deweloperskich i konsultingowych w zakresie projektowania, implementacji i wdrażania na rynki docelowe oprogramowania, w tym głownie aplikacji mobilnych oraz webowych.



PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.



(ISBnews)