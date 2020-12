Warszawa, 04.12.2020 (ISBnews) - Sygnity podpisało umowę na rozwój głównego systemu logistycznego Poczty Polskiej, podała spółka. Wartość umowy wynosi maksymalnie 30,7 mln zł brutto.

"Zakres sygnowanej właśnie umowy obejmuje wprowadzenie modyfikacji do zintegrowanego systemu teleinformatycznego (ZST) Poczty oraz udzielenie licencji na oprogramowanie stworzone na potrzeby projektu. Maksymalne wynagrodzenie, które otrzyma Sygnity, to ok. 30,7 mln zł brutto, w tym ok. 20,7 mln zł obejmuje okres podstawowy, czyli czas od podpisania umowy do września 2022 roku. Opcjonalnie, kontrakt może zostać wydłużony dwukrotnie" - każdorazowo o 12 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Łączna wartość kontraktów usługowych podpisanych w tym roku przez Sygnity z Pocztą Polską przekroczyła 50 mln zł, podano także.

"ZST to jedno z naszych największych autorskich rozwiązań informatycznych. Stworzone przez Sygnity oprogramowanie kompleksowo i efektywnie zarządza logistyką pocztową w całym kraju, łącznie z obsługą platformy Mobilny Listonosz, która umożliwia wdrażanie innowacyjnych usług cyfrowych i może być doskonałą platformą do rozwoju usług z zakresu e-commerce, e-komunikacji, e-gov, e-finansów" - powiedział wiceprezes Sygnity odpowiedzialny m.in. za pion publiczny Mariusz Jurak, cytowany w komunikacie.

"Z zapowiedzi Poczty wynika, że ma ona bardzo ambitne plany dotyczące rozwoju systemów informatycznych. Jesteśmy gotowi, by wesprzeć klienta w realizacji tych planów naszą ekspercką wiedzą i unikatowymi kompetencjami" - dodał Jurak.

Zintegrowany system teleinformatyczny umożliwia m.in. elektroniczny nadzór nad obsługą przesyłek, prognozowanie obciążenia sortowni czy punktów przeładunkowych. W celu obsługi systemu skomputeryzowane zostały kluczowe stanowiska pracy w Poczcie Polskiej, a pracownicy wyposażeni zostali także m.in. w komputery mobilne ze skanerami kodów kreskowych. Fizyczną infrastrukturę ZST uzupełnia dwanaście serwerowni w całym kraju.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,6 tys. placówek.

(ISBnews)