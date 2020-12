"Oczekuje się, że całkowita wartość przedsiębiorstwa 'enterprise value' zgodnie z umową wyniesie około 110 mln zł. Kwota 87 mln zł została zapłacona przy podpisaniu umowy i obejmuje również zwyczajowe rozliczenia związane z gotówką, zadłużeniem, kapitałem obrotowym i wartością pieniądza w czasie. Pozostała część zostanie rozliczona przed końcem 2024 roku i zostanie oparta o osiągnięcie przez Craftware określonych celów finansowych w latach 2021-2022 a także będzie uzależniona od spełnienia określonych innych warunków" - czytamy w komunikacie.



Nabycie zostanie sfinansowane ze środków własnych Orange Polska oraz dostępnych źródeł finansowania. Transakcja nie wymaga zgody organów regulacyjnych, podano także.



"Zakupy przenoszą się do sieci w coraz szybszym tempie, a to przyspiesza cyfryzację relacji z klientami w firmach, czyniąc nowoczesne systemy CRM, tzw. connected CRM centralnym elementem architektury IT w wielu przedsiębiorstwach. Wraz z dołączeniem Craftware do Grupy Orange Polska, zyskujemy dostęp do tego szybko rozwijającego się segmentu rynkowego, a także kolejne możliwości by wykorzystać kompetencje, które już mamy, m.in. w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, hybrydyzacji infrastruktury IT, integracji aplikacji czy migracji do chmury. Pozwoli to wzmocnić pozycję Orange Polska jako długoterminowego partnera strategicznego w cyfrowej transformacji naszych klientów. Żeby maksymalnie wykorzystać potencjał synergii, zdecydowaliśmy, że Craftware stworzy grupę kapitałową z BlueSoft, spółką, którą przejęliśmy w 2019 r. Bardzo się cieszę, że kluczowi menedżerowie Craftware pozostaną w spółce i będą wspólnie z nami kształtować przyszłość" - powiedziała Wiceprezes Zarządu Orange Polska ds. Rynku Biznesowego.Bożena Leśniewska, cytowana w komunikacie.



Firma Craftware działa na rynku od 2009 roku i zajmuje się analizą, projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania relacjami z klientami CRM. Posiada doświadczenie we wdrażaniu i integracji tzw. systemów connected CRM w technologii Salesforce, platformy CRM nr 1 na świecie, z której korzysta ponad 150 000 firm na całym świecie. Baza klientów Craftware obejmuje duże firmy z branży farmaceutycznej, FMCG, handlu detalicznego i finansów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończonych w czerwcu 2020 r. Craftware osiągnęła 63 mln zł przychodów oraz 16 mln zł zysku EBITDA. Na koniec czerwca 2020 r. dla Craftware pracowało około 320 osób, podano także.



"Cieszymy się, że dołączamy do grupy Orange Polska. To znakomita szansa by przyspieszyć rozwój naszego biznesu. Naszym celem jest spełnianie potrzeb klientów za pomocą całego spektrum technologii i usług. Rozwijając współpracę z BlueSoft będziemy to mogli robić jeszcze skuteczniej, jednocześnie skupiając się, tak jak dotychczas na technologii Salesforce.com. Wierzymy także, że ten krok oznacza większą stabilność dla naszych pracowników i jeszcze większe możliwości rozwoju" - powiedział prezes Craftware Jacek Zawłock.



"Rozwój kompetencji w zakresie rozwiązań ICT to jeden z kluczowych filarów naszej strategii. Jestem bardzo zadowolony, że Craftware dołączył do Grupy Orange Polska. Jestem przekonany, że pozwoli nam to lepiej wykorzystywać możliwości rynkowe i wzmocni nas na naszej drodze do trwałego wzrostu" - dodał prezes Orange Polska Julien Ducarroz.



Według Orange Polska, ogłoszona transakcja jest kolejnym krokiem w realizacji strategii na rynku biznesowym, która koncentruje się na poszerzaniu kompetencji o usługi ICT z dużą wartością dodaną w celu zaspokojenia rosnącego popytu ze strony klientów w obszarach transformacji cyfrowej.



"Nabycie Craftware które następuje po nabyciu BlueSoft w 2019 roku będzie uzupełnieniem kompetencji i umiejętności już istniejących i rozwijanych w Grupie Orange Polska, czyniąc jej ofertę bardziej wszechstronną i konkurencyjną. W 2019 r. Orange Polska osiągnął 731 mln zł przychodów z usług ICT i był to wzrost o 31% w porównaniu z 2018 r." - podsumowano w komunikacie.



Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.



(ISBnews)