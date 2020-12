Warszawa, 09.12.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje utworzenie centrum kształceniowego w Bełchatowie w przyszłym roku, by wspierać nowe kwalifikacje pracowników kompleksu górniczo-energetycznego i mieszkańców regionu, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

"W przyszłym roku powołamy centrum kształceniowe, by wspierać pracowników i mieszkańców w zdobywaniu kwalifikacji pod nowe zawody i nowe potrzeby, przede wszystkim z zakresu odnawialnych źródeł energii, ale też IT" - powiedział Dąbrowski podczas debaty Polityki Insight "Ku neutralności klimatycznej: jak wesprzeć transformację energetyki i regionów górniczych".

Dodał, że obecnie grupa "walczy o utrzymanie miejsc pracy", nie myśli więc o zwiększaniu zatrudnienia.

W listopadzie br. PGE podała, że szacuje nakłady inwestycyjne na transformację energetyczną w rejonie Bełchatowa na ok. 2,5 mld zł. Plan inwestycyjny obejmuje trzy najważniejsze inicjatywy: instalację termicznego przetwarzania z odzyskiem energii ok. 180 tys. ton odpadów komunalnych, farmy słoneczne o mocy do 500 MW, farmy wiatrowe o mocy ok. 100 MW.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)