Cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej, podano.



"Obligacje zostaną wyemitowane w trybie oferty publicznej z wyłączeniem obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększony o stałą marżę w wysokości 2,25 pkt proc. w skali roku" - czytamy w komunikacie.



Spółka planuje, że dzień emisji obligacji przypadnie na 23 grudnia 2020 r. Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.



Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 23 grudnia 2025 r., podsumowano.



W połowie listopada br. Eurocash zawarł z BNP Paribas Bank Polska, PKO BP oraz Santander Bank Polska umowę, na postawie której ustanowił program emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Spółka informowała wówczas, że rozważa dokonanie pierwszej emisji w ramach programu w okresie dwóch miesięcy, w kwocie do 200 mln zł.



Jak wówczas podano, obligacje będą oferowane co do zasady w trybie oferty publicznej z wyłączeniem obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Obligacje emitowane w ramach programu będą oferowane jedynie do inwestorów kwalifikowanych.



Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.



(ISBnews)