"Zaadresujemy absolutną większość problemów. Trzeba po prostu wykonać ileś zadań, aby w absolutnej większości gra działała bez przeszkód. Gra jest finalnym produktem i gracze są bardzo zadowoleni. Mówimy o dwóch rzeczach - błędów w samej jest grze mało, ale trzeba rozwiązać problemy na styku software i hardware, co wynika z ogromnej różnorodności w konfiguracjach PC" - powiedział Kiciński podczas wideokonferencji prasowej.



Komentując ocenę 71 na Steam, prezes CD Projekt zaznaczył, że to dopiero pierwsze wyniki.



"Po pierwszej analizie wniosek jest taki, że na pewnych konfiguracjach PC są problemy wynikające chociażby z nieaktualnych sterowników. Przy tak ogromnej masie graczy naturalne, że niektórzy są 'wkurzeni' przez konfigurację i ocenili grę negatywnie. Poczekajmy jakiś czas na rozwój sytuacji - będzie lepiej widoczne, jak gracze oceniają. Cały czas pracujemy nad przygotowaniem hotfix i będziemy go wypuszczać, by zminimalizować efekty różnych konfiguracji" - wskazał Kiciński.



W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", dziś premierę miał kolejny sztandarowy tytuł studia - "Cyberpunk 2077".



(ISBnews)